Якщо росіяни масово запускатимуть дрони з SIM-картами, може знадобитися відключення мобільного інтернету

Фахівець із Генерального штабу ЗСУ розповів, що вимкнення мобільного інтернету під час повітряних тривог може знадобитися, якщо росіяни масово запускатимуть дрони з SIM-картками.

Джерело: "Новинарня" з посиланням на джерело в Генштабі

Деталі: У Генштабі кажуть, що росіяни використовують БпЛА із SIM-картками інших країн, зокрема України, вже приблизно протягом шести місяців.

Реклама:

Пряма мова: "Ворог хоче знати, куди прилетів його дрон – тому використовує для цього SIM-картки мобільних операторів. За рахунок цього він може отримувати інформацію про поточний стан справ".

Деталі: Співрозмовник підкреслив, що росіяни вже використовують під час запуску "Шахедів" або "Гербер" мобільний зв’язок або Mesh-мережі.

Також він додає, що у Верховній Раді України перебуває на розгляді законопроєкт щодо можливості вимкнення мобільного інтернету під час повітряних тривог.

614РЕКЛАМА:

Пряма мова: "Можливо, доцільно зменшити швидкість роботи інтернету, щоби зменшити, наприклад, передачу інформації до камери FPV-дрона. Технічно це можливо. І якщо, наприклад, завтра росіяни будуть масовано запускати дрони з українськими картками – тоді це (відключення мобільного інтернету) справді матиме сенс".

Деталі: Він також зазначив, що під час інциденту з російськими дронами на території Польщі не спостерігалося роботи українських засобів РЕБ. Дрони тієї ночі йшли двома групами: зі сходу на захід, і з напрямку Білорусі.

"Усе було спрямоване для того, щоб дрони долетіли до Польщі", – сказав посадовець.

Нагадаємо, раніше генштаби Польщі та України обговорили співпрацю у боротьбі з безпілотниками. Вже відомо про рішення, що польські військові поїдуть в Україну, щоб навчитися збивати дрони.

Детально про наслідки атаки читайте у статті "Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу".