Если россияне массово будут запускать дроны с SIM-картами, может потребоваться отключение мобильного интернета

Специалист из Генерального штаба ВСУ рассказал, что отключение мобильного интернета во время воздушных тревог может понадобиться, если россияне будут массово запускать дроны с SIM-картами.

Источник: "Новинарня" со ссылкой на источник в Генштабе

Детали: В Генштабе говорят, что россияне используют БпЛА с SIM-картами других стран, в частности Украины, уже примерно в течение шести месяцев.

Прямая речь: "Враг хочет знать, куда прилетел его дрон – поэтому использует для этого SIM-карты мобильных операторов. За счет этого он может получать информацию о текущем состоянии дел".

Детали: Собеседник подчеркнул, что россияне уже используют при запуске "Шахедов" или "Герберов" мобильную связь или Mesh-сети.

Также он добавляет, что в Верховной Раде Украины находится на рассмотрении законопроект о возможности отключения мобильного интернета во время воздушных тревог.

Прямая речь: "Возможно, целесообразно уменьшить скорость работы интернета, чтобы уменьшить, например, передачу информации к камере FPV-дрона. Технически это возможно. И если, например, завтра россияне будут массированно запускать дроны с украинскими карточками – тогда это (отключение мобильного интернета) действительно будет иметь смысл".

Детали: Он также отметил, что во время инцидента с российскими дронами на территории Польши не наблюдалось работы украинских средств РЭБ. Дроны той ночью шли двумя группами: с востока на запад, и с направления Беларуси.

"Все было направлено для того, чтобы дроны долетели до Польши", – сказал чиновник.

Напомним, ранее генштабы Польши и Украины обсудили сотрудничество в борьбе с беспилотниками. Уже известно о решении, что польские военные поедут в Украину, чтобы научиться сбивать дроны.

