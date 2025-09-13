Усі розділи
У Сумах чули вибухи – ЗМІ

Ольга КацімонСубота, 13 вересня 2025, 00:20
суми, вікіпедія

У Сумах після півночі було чути вибухи, повідомляють ЗМІ.

Джерело: Суспільне

Деталі: Журналісти повідомили, що у Сумах було чутно вибухи. Станом на зараз подробиць немає.

Тим часом Повітряні сили ЗСУ раніше попереджали, що в області ворог запустив КАБи.

Що цьому передувало:

  • Президент Зеленський за підсумками Ставки 12 вересня заявив, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана українськими силами, тривають бої в прикордонні.

Сумивибухросійсько-українська війна
