У Сумах чули вибухи – ЗМІ
Субота, 13 вересня 2025, 00:20
У Сумах після півночі було чути вибухи, повідомляють ЗМІ.
Джерело: Суспільне
Деталі: Журналісти повідомили, що у Сумах було чутно вибухи. Станом на зараз подробиць немає.
Тим часом Повітряні сили ЗСУ раніше попереджали, що в області ворог запустив КАБи.
Що цьому передувало:
- Президент Зеленський за підсумками Ставки 12 вересня заявив, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана українськими силами, тривають бої в прикордонні.