У Сумах чули вибухи – ЗМІ

У Сумах після півночі було чути вибухи, повідомляють ЗМІ.

Джерело: Суспільне

Деталі: Журналісти повідомили, що у Сумах було чутно вибухи. Станом на зараз подробиць немає.

Тим часом Повітряні сили ЗСУ раніше попереджали, що в області ворог запустив КАБи.

Що цьому передувало: