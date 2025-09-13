В Сумах слышали взрывы – СМИ
Суббота, 13 сентября 2025, 00:20
В Сумах после полуночи были слышны взрывы, сообщают СМИ.
Источник: Общественное
Детали: Журналисты сообщили, что в Сумах были слышны взрывы. На данный момент подробностей нет.
Тем временем Воздушные силы ВСУ ранее предупреждали, что в области враг запустил КАБы.
Что этому предшествовало:
- Президент Зеленский по итогам Ставки 12 сентября заявил, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана украинскими силами, продолжаются бои в приграничье.