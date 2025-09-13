В Сумах слышали взрывы – СМИ

В Сумах после полуночи были слышны взрывы, сообщают СМИ.

Источник: Общественное

Детали: Журналисты сообщили, что в Сумах были слышны взрывы. На данный момент подробностей нет.

Тем временем Воздушные силы ВСУ ранее предупреждали, что в области враг запустил КАБы.

Что этому предшествовало: