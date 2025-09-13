США звинуватили Росію у порушенні міжнародного права після атаки дронів на Польщу

Сполучені Штати на засіданні Ради Безпеки ООН заявили, що Москва порушила міжнародне право та Статут ООН після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі.

Джерело: Reuters

Деталі: Виконувачка обов’язків постійного представника США при ООН Дороті Ші наголосила, що Вашингтон "захищатиме кожен дюйм території НАТО" та підтримує союзників перед обличчям "тривожних порушень повітряного простору".

Її заява пролунала після слів президента США Дональда Трампа, який раніше припустив, що інцидент із дронами міг бути "помилкою".

Пряма мова Дороті Ші: "Сполучені Штати підтримують наших союзників по НАТО перед обличчям цих тривожних порушень повітряного простору".

Деталі: Ші також зазначила, що Росія посилила бомбардування України після зустрічі Трампа з очільником Кремля Путіним на Алясці в рамках спроби укласти мир.

Пряма мова Дороті Ші: "Ці дії, включно з порушенням повітряного простору союзника США — навмисно чи ні, — демонструють величезну неповагу до щирих зусиль США покласти край цій війні".

Деталі: У середу Польща повідомила, що її сили збили кілька дронів у повітряному просторі за підтримки літаків союзників по НАТО. Це перший випадок, коли країна-член альянсу відкрила вогонь під час війни Росії проти України.

Пряма мова державного секретаря Польщі Марціна Босацького: "Ми знаємо і повторюю, що це не було помилкою".

Деталі: Він показав уламки збитого дрона з російськими написами. Він підкреслив, що Польща "не дасть себе залякати".

Росія заперечила атаку на Польщу. Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявив, що "жодних цілей на території Польщі не було", а дальність дронів "не перевищувала 700 км, що робить фізично неможливим їхній політ до Польщі". Москва також заявила про готовність до діалогу з Варшавою для зниження напруги.

США приєдналися до спільної заяви західних союзників, у якій Росія звинувачується у порушенні міжнародного права та Статуту ООН. Документ закликає Москву припинити "війну агресії проти України" та утриматися від подальших провокацій. Заяву підтримали 43 країни.

