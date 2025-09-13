Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США обвинили Россию в нарушении международного права после атаки дронов на Польшу

Ольга КацимонСуббота, 13 сентября 2025, 00:57
США обвинили Россию в нарушении международного права после атаки дронов на Польшу
Getty Images

Соединённые Штаты на заседании Совета Безопасности ООН заявили, что Москва нарушила международное право и Устав ООН после вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши.

Источник: Reuters

Детали: И.о. постоянного представителя США при ООН Дороти Ши подчеркнула, что Вашингтон "будет защищать каждый дюйм территории НАТО" и поддерживает союзников перед лицом "тревожных нарушений воздушного пространства".

Реклама:

Её заявление прозвучало после слов президента США Дональда Трампа, который ранее предположил, что инцидент с дронами мог быть "ошибкой".

Прямая речь Дороти Ши: "Соединённые Штаты поддерживают наших союзников по НАТО перед лицом этих тревожных нарушений воздушного пространства."

Детали: Ши также отметила, что Россия усилила бомбардировки Украины после встречи Трампа с правителем Кремля Путиным на Аляске в рамках попытки заключить мир.

РЕКЛАМА:

Прямая речь Дороти Ши: "Эти действия, включая нарушение воздушного пространства союзника США — намеренно или нет, — демонстрируют огромное неуважение к искренним усилиям США положить конец этой войне". 

Детали: В среду Польша сообщила, что её силы сбили несколько дронов в воздушном пространстве при поддержке самолётов союзников по НАТО. Это первый случай, когда страна-член альянса открыла огонь во время войны России против Украины.

Прямая речь государственного секретаря Польши Марцина Босацкого: "Мы знаем и повторяю, что это не было ошибкой."

Детали: Он показал обломки сбитого дрона с российскими надписями и подчеркнул, что Польша "не позволит себя запугать".

Россия отрицала атаку на Польшу. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что "никаких целей на территории Польши не было", а дальность дронов "не превышала 700 км, что делает физически невозможным их полёт до Польши". Москва также заявила о готовности к диалогу с Варшавой для снижения напряжённости.

США присоединились к совместному заявлению западных союзников, в котором Россию обвиняют в нарушении международного права и Устава ООН. Документ призывает Москву прекратить "войну агрессии против Украины" и воздержаться от дальнейших провокаций. Заявление поддержали 43 страны.

Предыстория:

ООНСШАПольшабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: РФ планирует две тяжелые наступательные кампании, три предыдущие – провалились
Reuters: США одобрили первые поставки оружия Украине за счет союзников НАТО
В ОП состоялась встреча президента со "Слугами народа"
Детективу НАБУ, который вел дело Миндыча, сообщили о новом подозрении
Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку
Почти за год уволили 57 прокуроров со статусом инвалидности
Все новости...
ООН
Трамп подписал указ о санкциях против стран, которые незаконно удерживают граждан США
ЕС в ООН: Переговорам между Россией и Украиной должно предшествовать прекращение огня
Бельгия признает Палестину как государство на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН
Последние новости
01:52
МАГАТЭ зафиксировало обстрелы и "черный дым" возле ЗАЭС
01:41
UCI сомневается в возможности проведения в Испании международных велогонок
01:12
В Германии прошла серия обысков у подозреваемых в правом экстремизме
00:30
После разговора с Трампом фон дер Ляйен анонсировала 19-й пакет санкций ЕС против России
23:53
Monobank обновил "Дашборд" – теперь можно подробнее посмотреть, на что тратят деньги его клиенты
23:53
Формула-1 объявила расписание спринтерских гонок сезона-2026
23:47
Зеленский: РФ планирует две тяжелые наступательные кампании, три предыдущие – провалились
23:40
Украинское дерби во втором туре: расписание матчей ХИТа и Kyiv Futsal в Лиге чемпионов
23:21
Трамп снова отсрочил бан на TikTok, несмотря на анонсированное "соглашение" с Китаем
23:03
Почти полторы сотни боев произошло на фронте с начала суток – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: