США обвинили Россию в нарушении международного права после атаки дронов на Польшу

Соединённые Штаты на заседании Совета Безопасности ООН заявили, что Москва нарушила международное право и Устав ООН после вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши.

Источник: Reuters

Детали: И.о. постоянного представителя США при ООН Дороти Ши подчеркнула, что Вашингтон "будет защищать каждый дюйм территории НАТО" и поддерживает союзников перед лицом "тревожных нарушений воздушного пространства".

Её заявление прозвучало после слов президента США Дональда Трампа, который ранее предположил, что инцидент с дронами мог быть "ошибкой".

Прямая речь Дороти Ши: "Соединённые Штаты поддерживают наших союзников по НАТО перед лицом этих тревожных нарушений воздушного пространства."

Детали: Ши также отметила, что Россия усилила бомбардировки Украины после встречи Трампа с правителем Кремля Путиным на Аляске в рамках попытки заключить мир.

Прямая речь Дороти Ши: "Эти действия, включая нарушение воздушного пространства союзника США — намеренно или нет, — демонстрируют огромное неуважение к искренним усилиям США положить конец этой войне".

Детали: В среду Польша сообщила, что её силы сбили несколько дронов в воздушном пространстве при поддержке самолётов союзников по НАТО. Это первый случай, когда страна-член альянса открыла огонь во время войны России против Украины.

Прямая речь государственного секретаря Польши Марцина Босацкого: "Мы знаем и повторяю, что это не было ошибкой."

Детали: Он показал обломки сбитого дрона с российскими надписями и подчеркнул, что Польша "не позволит себя запугать".

Россия отрицала атаку на Польшу. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что "никаких целей на территории Польши не было", а дальность дронов "не превышала 700 км, что делает физически невозможным их полёт до Польши". Москва также заявила о готовности к диалогу с Варшавой для снижения напряжённости.

США присоединились к совместному заявлению западных союзников, в котором Россию обвиняют в нарушении международного права и Устава ООН. Документ призывает Москву прекратить "войну агрессии против Украины" и воздержаться от дальнейших провокаций. Заявление поддержали 43 страны.

