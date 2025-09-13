Лідер КНДР заявив, що країна представить нову ядерну політику

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив, що КНДР представить нову політику, спрямовану на одночасний розвиток ядерних сил і звичайних збройних сил.

Джерело: державне агентство північної Кореї KCNA

Деталі: За даними ЗМІ, у четвер та п’ятницю Кім інспектував науково-дослідні центри зі створення зброї, де наголосив, що 9-й з’їзд партії висуне політику "одночасного посилення ядерних і звичайних сил у сфері національної оборони".

Окрім цього, у п’ятницю Кім Чен Ин спостерігав за навчальними стрільбами армії та перевірив хід будівництва лікарні.

Передісторія: