Лідер КНДР заявив, що країна представить нову ядерну політику
Субота, 13 вересня 2025, 02:45
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив, що КНДР представить нову політику, спрямовану на одночасний розвиток ядерних сил і звичайних збройних сил.
Джерело: державне агентство північної Кореї KCNA
Деталі: За даними ЗМІ, у четвер та п’ятницю Кім інспектував науково-дослідні центри зі створення зброї, де наголосив, що 9-й з’їзд партії висуне політику "одночасного посилення ядерних і звичайних сил у сфері національної оборони".
Окрім цього, у п’ятницю Кім Чен Ин спостерігав за навчальними стрільбами армії та перевірив хід будівництва лікарні.
Передісторія:
- Активна діяльність лідера КНДР усередині країни відбувається після його поїздки до Пекіна на початку вересня, де він взяв участь у найбільшому для себе міжнародному багатосторонньому заході та провів зустрічі з головами Китаю і Росії Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним.