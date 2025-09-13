Лидер КНДР заявил, что страна представит новую ядерную политику
Суббота, 13 сентября 2025, 02:45
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил, что КНДР представит новую политику, направленную на одновременное развитие ядерных сил и обычных вооружённых сил.
Источник: государственное агентство Северной Кореи KCNA
Детали: По данным СМИ, в четверг и пятницу Ким инспектировал научно-исследовательские центры по созданию оружия, где подчеркнул, что 9-й съезд партии выдвинет политику "одновременного усиления ядерных и обычных сил в сфере национальной обороны".
Реклама:
Кроме того, в пятницу Ким Чен Ын наблюдал за учебными стрельбами армии и проверил ход строительства больницы.
Предыстория:
- Активная деятельность лидера КНДР внутри страны происходит после его поездки в Пекин в начале сентября, где он принял участие в крупнейшем для себя международном многостороннем мероприятии и провёл встречи с главами Китая и России — Си Цзиньпином и Владимиром Путиным.