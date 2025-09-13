Лидер КНДР заявил, что страна представит новую ядерную политику

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил, что КНДР представит новую политику, направленную на одновременное развитие ядерных сил и обычных вооружённых сил.

Источник: государственное агентство Северной Кореи KCNA

Детали: По данным СМИ, в четверг и пятницу Ким инспектировал научно-исследовательские центры по созданию оружия, где подчеркнул, что 9-й съезд партии выдвинет политику "одновременного усиления ядерных и обычных сил в сфере национальной обороны".

Кроме того, в пятницу Ким Чен Ын наблюдал за учебными стрельбами армии и проверил ход строительства больницы.

Предыстория: