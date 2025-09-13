Президенти Португалії та Німеччини пообіцяли завжди підтримувати Україну
Президенти Португалії Марселу Ребелу де Соза та Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр запевнили, що їхні країни й надалі залишатимуться разом з Україною у боротьбі проти російської агресії.
Джерело: Expresso
Деталі: Свою заяву президенти зробили під час урочистого відкриття фестивалю Bürgerfest (Фестиваль громадян) у Берліні, де Португалія цього року виступає країною-партнером.
Штайнмаєр підкреслив, що Португалія та Німеччина мають "тісну дружбу" та спільні цінності. Він нагадав про загрозу свободі в Європі через російську війну та закликав європейців діяти єдиним фронтом.
Пряма мова Штайнмаєра: "Війна Росії та популістські сили в Європі загрожують нашій свободі. Тому так важливо, щоб ми діяли разом".
Деталі: Марселу Ребелу де Соза у своєму виступі наголосив: "Ми завжди разом з Україною. Завжди. Ми ніколи не забудемо Україну".
Він зазначив, що Португалія та Німеччина є союзниками в ЄС, НАТО та ООН, а також поділяють фундаментальні цінності — мир, демократію, свободу слова та права людини.
Португальський президент також процитував Нобелівського лауреата миру Віллі Брандта: "Мир — це не все, але без миру все — ніщо", отримавши за ці слова оплески аудиторії.
Зустріч двох президентів відбулася у рамках візиту Ребелу де Сози до Німеччини, який завершує свій мандат у 2026 році. Окрім політичних заяв, обидва лідери підкреслили важливість двосторонніх відносин, зокрема співпраці у сфері туризму.