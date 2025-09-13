Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президенти Португалії та Німеччини пообіцяли завжди підтримувати Україну

Ольга КацімонСубота, 13 вересня 2025, 03:49
Президенти Португалії та Німеччини пообіцяли завжди підтримувати Україну
Фото: Expresso

Президенти Португалії Марселу Ребелу де Соза та Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр запевнили, що їхні країни й надалі залишатимуться разом з Україною у боротьбі проти російської агресії.

Джерело: Expresso

Деталі: Свою заяву президенти зробили під час урочистого відкриття фестивалю Bürgerfest (Фестиваль громадян) у Берліні, де Португалія цього року виступає країною-партнером.

Реклама:

Штайнмаєр підкреслив, що Португалія та Німеччина мають "тісну дружбу" та спільні цінності. Він нагадав про загрозу свободі в Європі через російську війну та закликав європейців діяти єдиним фронтом.

Пряма мова Штайнмаєра: "Війна Росії та популістські сили в Європі загрожують нашій свободі. Тому так важливо, щоб ми діяли разом".

Деталі: Марселу Ребелу де Соза у своєму виступі наголосив: "Ми завжди разом з Україною. Завжди. Ми ніколи не забудемо Україну".

614РЕКЛАМА:

Він зазначив, що Португалія та Німеччина є союзниками в ЄС, НАТО та ООН, а також поділяють фундаментальні цінності — мир, демократію, свободу слова та права людини.

Португальський президент також процитував Нобелівського лауреата миру Віллі Брандта: "Мир — це не все, але без миру все — ніщо", отримавши за ці слова оплески аудиторії.

Зустріч двох президентів відбулася у рамках візиту Ребелу де Сози до Німеччини, який завершує свій мандат у 2026 році. Окрім політичних заяв, обидва лідери підкреслили важливість двосторонніх відносин, зокрема співпраці у сфері туризму.

ПортугаліяНімеччинавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: РФ планує дві важкі наступальні кампанії, три попередні – провалились
Reuters: США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок союзників НАТО
В ОП відбулась зустріч президента зі "Слугами народу"
Детективу НАБУ, який вів справу Міндіча, повідомили про нову підозру
Трамп заявив, що Зеленському доведеться піти на угоду
Майже за рік звільнили 57 прокурорів зі статусом інвалідності
Усі новини...
Португалія
У Португалії виявили можливу причину аварії фунікулера в Лісабоні
У Португалії оприлюднили перший звіт щодо аварії фунікулера, де загинули 16 людей
Українець загинув внаслідок аварії фунікулера у Португалії
Останні новини
02:46
Трамп прибув до Британії з другим державним візитом
01:52
МАГАТЕ зафіксувало обстріли і "чорний дим" біля ЗАЕС
01:41
UCI сумнівається у можливості проведення в Іспанії міжнародних велогонок
01:12
У Німеччині відбулась низка обшуків у підозрюваних у правому екстремізмі
00:30
Після розмови з Трампом фон дер Ляєн анонсувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії
23:53
Monobank оновив "Дашборд" – тепер можна детальніше глянути, на що витрачають гроші його клієнти
23:53
Формула-1 оголосила розклад спринтерських гонок сезону-2026
23:47
Зеленський: РФ планує дві важкі наступальні кампанії, три попередні – провалились
23:40
Українське дербі в другому турі: розклад матчів ХІТа та Київ Футзалу в Лізі чемпіонів
23:21
Трамп знову відстрочив бан на TikTok попри анонсовану "угоду" з Китаєм
Усі новини...
Реклама:
Реклама: