Президенты Португалии и Германии пообещали всегда поддерживать Украину

Президенты Португалии Марселу Ребелу де Соза и Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заверили, что их страны и впредь будут вместе с Украиной в борьбе против российской агрессии.

Источник: Expresso

Детали: Своё заявление президенты сделали во время торжественного открытия фестиваля Bürgerfest (Фестиваль граждан) в Берлине, где Португалия в этом году выступает страной-партнёром.

Штайнмайер подчеркнул, что Португалия и Германия имеют "тесную дружбу" и общие ценности. Он напомнил об угрозе свободе в Европе из-за войны России и призвал европейцев действовать единым фронтом.

Прямая речь Штайнмайера: "Война России и популистские силы в Европе угрожают нашей свободе. Поэтому так важно, чтобы мы действовали вместе."

Детали: Марселу Ребелу де Соза в своём выступлении отметил: "Мы всегда вместе с Украиной. Всегда. Мы никогда не забудем Украину."

Он добавил, что Португалия и Германия являются союзниками в ЕС, НАТО и ООН, а также разделяют фундаментальные ценности — мир, демократию, свободу слова и права человека.

Португальский президент также процитировал Нобелевского лауреата мира Вилли Брандта: "Мир — это не всё, но без мира всё — ничто", получив за эти слова аплодисменты аудитории.

Встреча двух президентов состоялась в рамках визита Ребелу де Созы в Германию, срок полномочий которого завершается в 2026 году. Помимо политических заявлений, оба лидера подчеркнули важность двусторонних отношений, в частности сотрудничества в сфере туризма.