ЗСУ за добу знищили близько 950 окупантів і 4 танки

Ольга КацімонСубота, 13 вересня 2025, 07:52
ЗСУ за добу знищили близько 950 окупантів і 4 танки
Фото Генштабу ЗСУ з Facebook

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 13 вересня 2025 року орієнтовно склали понад 1 093 730 осіб. Лише за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще близько 950 окупантів.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 093 730 (+950) осіб
  • танків – 11 181 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 23 267 (+1) од.
  • артилерійських систем – 32 707 (+39) од.
  • РСЗВ – 1 486 (+1) од.
  • засобів ППО – 1 217 (+0)
  • літаків – 422 (+0)
  • гелікоптерів – 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 58 825 (+358)
  • крилатих ракет – 3 718 (+0)
  • кораблів/катерів – 28 (+0)
  • підводних човнів – 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 61 512 (+109)
  • спеціальної техніки – 3 964 (+0)

Дані уточнюються.

Генштабарміявтрати у війні
