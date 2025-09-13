ЗСУ за добу знищили близько 950 окупантів і 4 танки
Субота, 13 вересня 2025, 07:52
Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 13 вересня 2025 року орієнтовно склали понад 1 093 730 осіб. Лише за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще близько 950 окупантів.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 093 730 (+950) осіб
- танків – 11 181 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 23 267 (+1) од.
- артилерійських систем – 32 707 (+39) од.
- РСЗВ – 1 486 (+1) од.
- засобів ППО – 1 217 (+0)
- літаків – 422 (+0)
- гелікоптерів – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 58 825 (+358)
- крилатих ракет – 3 718 (+0)
- кораблів/катерів – 28 (+0)
- підводних човнів – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 61 512 (+109)
- спеціальної техніки – 3 964 (+0)
Дані уточнюються.