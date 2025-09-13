ЗСУ за добу знищили близько 950 окупантів і 4 танки

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 13 вересня 2025 року орієнтовно склали понад 1 093 730 осіб. Лише за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще близько 950 окупантів.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 093 730 (+950) осіб

танків – 11 181 (+4) од.

бойових броньованих машин – 23 267 (+1) од.

артилерійських систем – 32 707 (+39) од.

РСЗВ – 1 486 (+1) од.

засобів ППО – 1 217 (+0)

літаків – 422 (+0)

гелікоптерів – 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 58 825 (+358)

крилатих ракет – 3 718 (+0)

кораблів/катерів – 28 (+0)

підводних човнів – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 61 512 (+109)

спеціальної техніки – 3 964 (+0)

Дані уточнюються.