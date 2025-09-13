ВСУ за сутки уничтожили около 950 оккупантов и 4 танка
Суббота, 13 сентября 2025, 07:52
Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 13 сентября 2025 года ориентировочно составили более 1 093 730 человек. Только за прошедшие сутки Вооружённые силы Украины ликвидировали ещё около 950 оккупантов.
Источник: Генеральный штаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 093 730 (+950) человек
- танков – 11 181 (+4) ед.
- боевых бронированных машин – 23 267 (+1) ед.
- артиллерийских систем – 32 707 (+39) ед.
- РСЗО – 1 486 (+1) ед.
- средств ПВО – 1 217 (+0)
- самолётов – 422 (+0)
- вертолётов – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 58 825 (+358)
- крылатых ракет – 3 718 (+0)
- кораблей/катеров – 28 (+0)
- подводных лодок – 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 61 512 (+109)
- специальной техники – 3 964 (+0)
Данные уточняются.