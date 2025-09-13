ВСУ за сутки уничтожили около 950 оккупантов и 4 танка

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 13 сентября 2025 года ориентировочно составили более 1 093 730 человек. Только за прошедшие сутки Вооружённые силы Украины ликвидировали ещё около 950 оккупантов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.25 ориентировочно составили:

Реклама:

личного состава – около 1 093 730 (+950) человек

танков – 11 181 (+4) ед.

боевых бронированных машин – 23 267 (+1) ед.

артиллерийских систем – 32 707 (+39) ед.

РСЗО – 1 486 (+1) ед.

средств ПВО – 1 217 (+0)

самолётов – 422 (+0)

вертолётов – 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 58 825 (+358)

крылатых ракет – 3 718 (+0)

кораблей/катеров – 28 (+0)

подводных лодок – 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 61 512 (+109)

специальной техники – 3 964 (+0)

Данные уточняются.