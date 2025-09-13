Каллас пояснила, чому навіть сама дискусія про територіальні поступки України є пасткою РФ

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої безпекової політики Кая Каллас в інтерв’ю Redaktionsnetzwerk Deutschland заявила, що навіть вести розмови про можливі територіальні поступки України означає потрапити у російську пастку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Каллас

Деталі: Так вона прокоментувала німецькі опитування, які показали те, що більшість німців виступають за територіальні поступки України заради миру.

За словами Каллас, класична російська тактика ведення переговорів складається з трьох кроків: спочатку Москва вимагає те, що їй ніколи не належало, потім слідують ультиматуми і погрози силою, нарешті, мобілізуються голоси на Заході, які готові запропонувати Росії саме те, чого вона ніколи раніше не мала.

Пряма мова: "Зрештою, росіяни отримують більше, ніж вони коли-небудь наважувалися мріяти. Ця дискусія про можливі територіальні поступки є пасткою, і ми не повинні в неї потрапити. Росіяни хочуть, щоб ми обговорювали, від чого Україна повинна відмовитися заради миру, при цьому повністю ігноруючи той факт, що сам Кремль досі не пішов на жодні поступки".

Деталі: За словами дипломатки, Кремль тепер продає як компроміс, якщо він "лише" збереже території, які він вже завоював.

"Але це не зовсім компроміс, якщо до цього висувалися абсолютно надмірні вимоги. Тому я ще раз кажу: Ми не повинні потрапити в пастку Путіна. Наша мета має полягати в тому, щоб ця війна не була вигідною для Путіна. Винагородою за агресію буде більше війни, а не менше", – наголосила Каллас.

