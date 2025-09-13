Все разделы
Каллас объяснила, почему даже сама дискуссия о территориальных уступках Украины является ловушкой РФ

Иванна Костина, Станислав ПогориловСуббота, 13 сентября 2025, 08:40
Каллас объяснила, почему даже сама дискуссия о территориальных уступках Украины является ловушкой РФ
Кая Каллас, фото: Getty Images

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики безопасности Кая Каллас в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland заявила, что даже вести разговоры о возможных территориальных уступках Украины означает попасть в российскую ловушку.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Каллас

Детали: Так она прокомментировала немецкие опросы, которые показали, что большинство немцев выступают за территориальные уступки Украины ради мира.

По словам Каллас, классическая российская тактика ведения переговоров состоит из трех шагов: сначала Москва требует то, что ей никогда не принадлежало, затем следуют ультиматумы и угрозы силой, наконец, мобилизуются голоса на Западе, которые готовы предложить России именно то, чего она никогда раньше не имела.

Прямая речь: "В конце концов, россияне получают больше, чем они когда-либо осмеливались мечтать. Эта дискуссия о возможных территориальных уступках является ловушкой, и мы не должны в нее попасть". Россияне хотят, чтобы мы обсуждали, от чего Украина должна отказаться ради мира, при этом полностью игнорируя тот факт, что сам Кремль до сих пор не пошел ни на какие уступки".

Детали: По словам дипломата, Кремль теперь продает как компромисс, если он "только" сохранит территории, которые он уже завоевал.

"Но это не совсем компромисс, если до этого выдвигались абсолютно чрезмерные требования. Поэтому я еще раз говорю: Мы не должны попасть в ловушку Путина. Наша цель должна заключаться в том, чтобы эта война не была выгодной для Путина. Вознаграждением за агрессию будет больше войны, а не меньше", – подчеркнула Каллас.

Что предшествовало:

  • Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в годовщину нападения нацистской Германии на Польшу напомнил, что этим событиям предшествовали попытки умиротворения агрессора, и призвал не допустить той же ошибки сейчас в отношении Украины.
  • От многих топ-чиновников из Центральной и Восточной Европы уже звучали сравнения нынешних переговоров вокруг Украины с "Мюнхенским сговором" 1938 года, и другие предупреждения о недопустимости уступок России на примерах уроков Второй мировой.

ЕСРосcияроссийско-украинская война
