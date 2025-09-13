Росія атакувала і 164-ма дронами і ракетою: ППО знешкодила 137 безпілотників, є влучання

У ніч на 13 вересня росіяни атакували балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, та 164-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "Шахеди".

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram

Деталі: За попередніми даними, станом на 9.00, протиповітряною обороною збито та подавлено 137 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Реклама:

Повідомляється, зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.