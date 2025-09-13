Все разделы
Россия атаковала 164 дронами и ракетой: ПВО обезвредила 137 беспилотников, есть попадания

Станислав ПогориловСуббота, 13 сентября 2025, 09:34
Россия атаковала 164 дронами и ракетой: ПВО обезвредила 137 беспилотников, есть попадания
фото: Зеленский в Telegram

В ночь на 13 сентября россияне атаковали баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 и 164 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 90 из них – "Шахеды".

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Детали: По предварительным данным, по состоянию на 9.00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 137 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Сообщается, что зафиксировано попадание ракеты и 27 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 3 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

ПВОбеспилотникиракетный ударроссийско-украинская война
Россияне начали залетать в Краматорск FPV-дронами: атакована машина аварийной бригады
Если россияне массово будут запускать дроны с SIM-картами, может потребоваться отключение мобильного интернета
ВСУ за сутки уничтожили около 950 оккупантов и 4 танка
Каллас объяснила, почему даже сама дискуссия о территориальных уступках Украины является ловушкой РФ
