У Польщі оголосили про фактичний старт місії НАТО "Східний вартовий"

Генеральний штаб Війська Польського повідомив про фактичний початок місії НАТО "Східний вартовий" для зміцнення свого східного флангу після падіння російських дронів у Польщі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Деталі: Польський генштаб оприлюднив спеціальні кадри приземлення французького транспортного літака А400 в Мінську Мазовецькому. Він доставив озброєння для винищувачів Rafale, які, судячи з усього, вже знаходяться в Польщі.

Раніше генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте і глава сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич оголосили про посилення східного флангу, оголосивши про запуск місії "Східний вартовий".

Ключовим моментом є абсолютно нова оборонна структура, повідомили військові. Рютте оголосив, що для цього будуть задіяні сили союзників, включаючи Данію, Францію, Британію, Німеччину та інші.

"Ми знаємо, що героїчна оборона України пов'язана з майбутнім Європи. Саме тому ми посилюємо нашу обороноздатність. В єдності сила, а в готовності – перемога", – заявив віцепрем'єр-міністр, глава Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш після конференції глави НАТО.

Нагадаємо: Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що у НАТО є можливість ефективної відповіді на російську дронову атаку у тому вигляді, який не означатиме участі Альянсу у війні.

