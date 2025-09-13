В Польше объявили о фактическом старте миссии НАТО "Восточный дозорный"

Генеральный штаб Войска Польского сообщил о фактическом начале миссии НАТО "Восточный дозорный" для укрепления своего восточного фланга после падения российских дронов в Польше.

Детали: Польский генштаб обнародовал специальные кадры приземления французского транспортного самолета А400 в Миńsku Mazowieckim. Он доставил вооружение для истребителей Rafale, которые, судя по всему, уже находятся в Польше.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте и глава сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич объявили об усилении восточного фланга, объявив о запуске миссии "Восточный дозорный".

Ключевым моментом является совершенно новая оборонная структура, сообщили военные. Рютте объявил, что для этого будут задействованы силы союзников, включая Данию, Францию, Британию, Германию и другие.

"Мы знаем, что героическая оборона Украины связана с будущим Европы. Именно поэтому мы усиливаем нашу обороноспособность. В единстве сила, а в готовности – победа", – заявил вице-премьер-министр, глава Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш после конференции главы НАТО.

Напомним: Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что у НАТО есть возможность эффективного ответа на российскую дроновую атаку в том виде, который не будет означать участия Альянса в войне.

