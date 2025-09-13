Усі розділи
Сікорський вказав, як росіяни плутаються у власній брехні щодо атаки дронів

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловСубота, 13 вересня 2025, 12:38
Сікорський вказав, як росіяни плутаються у власній брехні щодо атаки дронів
Радослав Сікорський, фото: getty images

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував російський наратив щодо безпілотників, які порушили повітряний простір Польщі та зазначив, що Росія спотворює правду в цьому питанні, представляючи різні версії подій.

Джерело: Сікорський у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова Сікорського: "Російський уряд стверджує, що російські безпілотники помилково порушили повітряний простір Польщі, тоді як посол Росії в ООН заявляє про фізичну неможливість для російських безпілотників дістатися до Польщі. Якій російській брехні ми повинні вірити?".

Що було раніше:

Детально про наслідки атаки читайте у статті "Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу"

ПольщабезпілотникиРосія
