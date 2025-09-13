Сикорский указал, как россияне путаются в собственной лжи относительно атаки дронов

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал российский нарратив о беспилотниках, которые нарушили воздушное пространство Польши, и отметил, что Россия искажает правду в этом вопросе, представляя различные версии событий.

Источник: Сикорский в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь Сикорского: "Российское правительство утверждает, что российские беспилотники ошибочно нарушили воздушное пространство Польши, тогда как посол России в ООН заявляет о физической невозможности для российских беспилотников добраться до Польши. Какой российской лжи мы должны верить?".

Что предшествовало:

По последним данным, фрагменты российских дронов были найдены в 17 населенных пунктах на территории пяти воеводств Польши, больше всего – 10 – в Люблинском воеводстве.

На этом фоне Североатлантический Альянс решил начать операцию под названием "Восточный часовой" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.

