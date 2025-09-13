Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сикорский указал, как россияне путаются в собственной лжи относительно атаки дронов

Иванна Костина, Станислав ПогориловСуббота, 13 сентября 2025, 12:38
Сикорский указал, как россияне путаются в собственной лжи относительно атаки дронов
Радослав Сикорский, фото: Getty Images

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал российский нарратив о беспилотниках, которые нарушили воздушное пространство Польши, и отметил, что Россия искажает правду в этом вопросе, представляя различные версии событий.

Источник: Сикорский в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь Сикорского: "Российское правительство утверждает, что российские беспилотники ошибочно нарушили воздушное пространство Польши, тогда как посол России в ООН заявляет о физической невозможности для российских беспилотников добраться до Польши. Какой российской лжи мы должны верить?".

Реклама:

Что предшествовало:

  • По последним данным, фрагменты российских дронов были найдены в 17 населенных пунктах на территории пяти воеводств Польши, больше всего – 10 – в Люблинском воеводстве.
  • На этом фоне Североатлантический Альянс решил начать операцию под названием "Восточный часовой" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.

Подробно о последствиях атаки читайте в статье "Что является целью РФ и почему НАТО не считает „нападением" атаку дронов на Польшу"

ПольшабеспилотникиРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
СМИ: Крышу дома в Польше во время вторжения БПЛА развалил не дрон, а ракета с F-16
В Евросоюзе одобрили рекомендации по выходу украинцев из статуса временной защиты
фото, видео Момент российского удара дроном по университету в Харькове попал на видео: есть пострадавшие
УП открывает предпродажу юбилейного издания "Ветряки и Дон Кихоты. Украинская правда 25"
Bloomberg: ЕС отложил объявление 19-го пакета санкций против РФ после требований Трампа
видеоВерховная Рада возобновила прямые трансляции заседаний впервые с начала полномасштабной войны
Все новости...
Польша
США обвинили Россию в нарушении международного права после атаки дронов на Польшу
Сикорский пока не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Россией
В НАТО настаивают, что отражение атаки дронов РФ на Польшу истребителями F-35 было эффективным
Последние новости
16:40
Правительство предлагает увеличить бюджет на культуру в 2026 году
16:26
АРМА не дождалось от "КАМпаритет" миллионных платежей - депутат
16:19
Лукашенко открестился от дронов, залетевших в Польшу и Литву
16:10
Россияне создали сеть из более чем 200 заведений для "перевоспитания" украинских детей – отчет
16:10
видео, обновленоРоссийская атака на Запорожье: погибли два человека, число раненых возросло до 20
16:05
В Киеве идет подготовка к реализации первого этапа строительства метро на Троещину
15:54
В Беларуси похвастались, что отработали развертывание "Орешника" во время учений с РФ
15:53
Дебютант Формулы-1 станет напарником Ферстаппена в Red Bull в 2026 году
15:28
Почему благотворительные взносы в школах не могут быть обязательными и что делать, если от вас их требуют
15:18
Запасы газа в украинских хранилищах впервые превысили прошлогодние показатели
Все новости...
Реклама:
Реклама: