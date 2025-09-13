Трамп висунув умови країнам НАТО для введення "серйозних" санкцій проти Росії

Президент США Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social повідомив, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо це зроблять усі країни НАТО і якщо вони припинять купувати російську нафту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Truth Social

Пряма мова Трампа: "Я готовий накласти серйозні санкції на Росію, коли всі країни НАТО погодяться і зроблять те ж саме. Якщо НАТО зробить те, що я кажу, війна закінчиться швидко".

Деталі: Якщо НАТО не зробить так, як хоче Трамп, то, за його словами, Альянс просто марнує свій час.

"Залученість НАТО до перемоги (України – ред.) набагато менша за стовідсоткову", – заявив американський президент.

Трамп повторив, що це війна експрезидента Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського, і не згадав при цьому главу російської держави Владіміра Путіна, який розв'язав конфлікт понад три з половиною роки тому.

