Трамп выдвинул условия странам НАТО для введения "серьезных" санкций против России

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social сообщил, что готов ввести серьезные санкции против России, если это сделают все страны НАТО и если они перестанут покупать российскую нефть.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Truth Social

Прямая речь Трампа: "Я готов наложить серьезные санкции на Россию, когда все страны НАТО согласятся и сделают то же самое. Если НАТО сделает то, что я говорю, война закончится быстро".

Детали: Если НАТО не сделает так, как хочет Трамп, то, по его словам, Альянс просто тратит свое время.

"Вовлеченность НАТО к победе (Украины – ред.) намного меньше стопроцентной", – заявил американский президент.

Трамп повторил, что это война экс-президента Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, и не упомянул при этом главу российского государства Владимира Путина, который развязал конфликт более трех с половиной лет назад.

