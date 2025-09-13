Все разделы
Трамп выдвинул условия странам НАТО для введения "серьезных" санкций против России

Иванна Костина, Станислав ПогориловСуббота, 13 сентября 2025, 14:58
Трамп выдвинул условия странам НАТО для введения серьезных санкций против России
дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social сообщил, что готов ввести серьезные санкции против России, если это сделают все страны НАТО и если они перестанут покупать российскую нефть.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Truth Social

Прямая речь Трампа: "Я готов наложить серьезные санкции на Россию, когда все страны НАТО согласятся и сделают то же самое. Если НАТО сделает то, что я говорю, война закончится быстро".

Детали: Если НАТО не сделает так, как хочет Трамп, то, по его словам, Альянс просто тратит свое время.

"Вовлеченность НАТО к победе (Украины – ред.) намного меньше стопроцентной", – заявил американский президент.

Трамп повторил, что это война экс-президента Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, и не упомянул при этом главу российского государства Владимира Путина, который развязал конфликт более трех с половиной лет назад.

Что предшествовало:

  • Американский президент Дональд Трамп накануне в очередной раз заявил о том, что его терпение в отношении главы Кремля Владимира Путина "исчерпывается".
  • Ранее в США заявили, что европейские страны должны прекратить покупать российскую нефть и газ, если они хотят, чтобы Вашингтон усилил санкции против Москвы.
  • Министр финансов США Скотт Бессент заявил 7 сентября, что США готовы усилить давление на Россию, если то же самое сделает и Европа.

