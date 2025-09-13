У ЄС виникла нова ідея, як передати Україні мільярди заморожених активів РФ – ЗМІ

Європейська комісія розглядає нову ідею, як відправити мільярди євро заморожених російських активів в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: За даними видання, йдеться про те, щоб замінити гроші, переказані Києву, векселями, забезпеченими ЄС.

Брюссель намагається вирішити одну з найгостріших проблем з початку війни – Захід може конфіскувати відсотки, отримані від російських активів, але не величезні суми капіталу, які могли б суттєво вплинути на здатність України захищати себе і відновлюватися.

Нова пропозиція, яку один посадовець назвав "юридично креативною", може вивільнити значний потік додаткового фінансування для військових зусиль Києва без технічної експропріації самих російських активів, що було б юридично ризиковано.

За словами чотирьох посадовців, поінформованих з цього питання, представники Єврокомісії запропонували цю ідею заступникам міністрів фінансів за зачиненими дверима в Брюсселі в четвер. Пропозиція була сприйнята з обережним ентузіазмом, але жодних домовленостей чи зобов'язань не було досягнуто. Один з посадовців сказав, що офіційна пропозиція може з'явитися незабаром.

Майже 200 мільярдів євро російських активів були заморожені після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Більшість активів знаходиться у фінансовій установі Euroclear, що базується в Брюсселі.

Оскільки наступного року Україна зіткнеться з дефіцитом бюджету у розмірі 8 мільярдів євро, країни ЄС обговорюють нові ідеї щодо продовження фінансування понівеченої війною країни на тлі обмежених внутрішніх бюджетів.

Обмінявши готівку на короткострокові облігації ЄС з нульовим купоном, Єврокомісія вважає, що це дозволить їй уникнути звинувачень у вилученні грошей. За словами посадовців, ця ідея ще не затверджена, і інші варіанти використання російських активів також перебувають на столі.

Згідно з правилами, будь-які активи Euroclear, що підлягають погашенню, повинні бути переведені на депозитний рахунок у Європейському центральному банку, який, у свою чергу, виплачує відсотки на ці кошти.

Досі ЄС використовував отримані відсотки для погашення своєї частки кредиту G7 у розмірі 45 мільярдів євро, який незабаром буде повністю виплачений Україні.

