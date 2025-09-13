В ЕС возникла новая идея, как передать Украине миллиарды замороженных активов РФ – СМИ

Европейская комиссия рассматривает новую идею, как отправить миллиарды евро замороженных российских активов в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: По данным издания, речь идет о том, чтобы заменить деньги, переведенные Киеву, векселями, обеспеченными ЕС.

Брюссель пытается решить одну из самых острых проблем с начала войны – Запад может конфисковать проценты, полученные от российских активов, но не огромные суммы капитала, которые могли бы существенно повлиять на способность Украины защищать себя и восстанавливаться.

Новое предложение, которое один чиновник назвал "юридически креативным", может высвободить значительный поток дополнительного финансирования для военных усилий Киева без технической экспроприации самих российских активов, что было бы юридически рискованно.

По словам четырех должностных лиц, информированных по этому вопросу, представители Еврокомиссии предложили эту идею заместителям министров финансов за закрытыми дверями в Брюсселе в четверг. Предложение было воспринято с осторожным энтузиазмом, но никаких договоренностей или обязательств не было достигнуто. Один из чиновников сказал, что официальное предложение может появиться вскоре.

Почти 200 миллиардов евро российских активов были заморожены после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года. Большинство активов находится в финансовом учреждении Euroclear, базирующемся в Брюсселе.

Поскольку в следующем году Украина столкнется с дефицитом бюджета в размере 8 миллиардов евро, страны ЕС обсуждают новые идеи по продолжению финансирования истерзанной войной страны на фоне ограниченных внутренних бюджетов.

Обменяв наличные на краткосрочные облигации ЕС с нулевым купоном, Еврокомиссия считает, что это позволит ей избежать обвинений в изъятии денег. По словам чиновников, эта идея еще не утверждена, и другие варианты использования российских активов также находятся на столе.

Согласно правилам, любые активы Euroclear, подлежащие погашению, должны быть переведены на депозитный счет в Европейском центральном банке, который, в свою очередь, выплачивает проценты на эти средства.

До сих пор ЕС использовал полученные проценты для погашения своей доли кредита G7 в размере 45 миллиардов евро, который вскоре будет полностью выплачен Украине.

Теперь, когда в Украине заканчиваются деньги, Комиссия предложила использовать эти денежные депозиты в ЕЦБ для финансирования "Займа на репарации", чтобы помочь поддержать Украину в ближайшие годы.

