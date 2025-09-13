Росіяни атакували Борову КАБами: один загиблий, двоє поранених, вирували пожежі

У суботу російські окупанти скинули на населений пункт Борова Харківської області керовані авіаційні бомби та обстріляли його реактивною системою залпового вогню, у результаті чого загинув один чоловік, ще двоє були поранені.

Джерело: Харківська облпрокуратура у Telegram

Дослівно: "За даними слідства, 13 вересня близько 11:00 російські війська завдали комбінованого удару по селу Борова Ізюмського району. Ворог застосував керовані авіаційні бомби та реактивну систему залпового вогню".

Деталі: Повідомляється, що у результаті атаки росіян загинув чоловік. Ще двоє чоловіків, 74 та 72 років, отримали поранення.

Також пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини.