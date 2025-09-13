Все разделы
Россияне атаковали Боровую КАБами: один погибший, двое раненых, бушевали пожары

Станислав ПогориловСуббота, 13 сентября 2025, 15:50
Россияне атаковали Боровую КАБами: один погибший, двое раненых, бушевали пожары
фото: Харкьковская облпрокуратура

В субботу российские оккупанты сбросили на населенный пункт Боровая Харьковской области управляемые авиационные бомбы и обстреляли его реактивной системой залпового огня, в результате чего погиб один человек, еще двое были ранены.

Источник: Харьковская облпрокуратура в Telegram

Дословно: "По данным следствия, 13 сентября около 11:00 российские войска нанесли комбинированный удар по селу Боровая Изюмского района. Враг применил управляемые авиационные бомбы и реактивную систему залпового огня".

Детали: Сообщается, что в результате атаки россиян погиб мужчина. Еще двое мужчин, 74 и 72 лет, получили ранения.

Также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека.

Харьковская областьроссийско-украинская войнажертвы
