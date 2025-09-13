Усі розділи
Українські військові звільнили Філію на Дніпропетровщині – ОСУВ "Дніпро"

Катерина ТищенкоСубота, 13 вересня 2025, 16:58
Українські військові звільнили Філію на Дніпропетровщині – ОСУВ Дніпро
село Філія Дніпропетровської області, deepstatemap

Сили оборони повернули під контроль України населений пункт Філія Дніпропетровської області.

Джерело: речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський в ефірі телемарафону в суботу вдень

Пряма мова: "Сьогодні в нас радісна новина... – відбита від ворога Філія на Дніпропетровщині.

Там зайшли окупанти, підняли свою ганчірку. Дві групи 425-го полку "Скеля" увірвалися до цього населеного пункту, закидали цих окупантів гранатами, обстріляли їх, взяли полонених, завели туди суміжників, які будуть надалі цей населений пункт контролювати. Це дуже хороша новина. Філія знову наша".

Деталі: 425-й полк "Скеля" опублікував відео щодо цієї операції.

Разом з тим, на карті DeepState Філія постійно позначена як контрольована Україною. Коли саме її займали окупанти – наразі невідомо.

Дніпропетровська областьдеокупація
