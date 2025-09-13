Украинские военные освободили Филию в Днепропетровской области – ОСУВ "Днепр"

Силы обороны вернули под контроль Украины населенный пункт Филия Днепропетровской области.

Источник: спикер ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский в эфире телемарафона в субботу днем

Прямая речь: "Сегодня у нас радостная новость… – отбита от врага Филия в Днепропетровской области.

Там вошли оккупанты, подняли свою тряпку. Две группы 425-го полка "Скала" ворвались в этот населенный пункт, забросали этих оккупантов гранатами, обстреляли их, взяли пленных, завели туда союзников, которые будут в дальнейшем этот населенный пункт контролировать. Это очень хорошая новость. Филия снова наша".

Детали: 425-й полк "Скала" опубликовал видео об этой операции.

Вместе с тем, на карте DeepState Филия постоянно обозначена как контролируемая Украиной. Когда именно ее занимали оккупанты – пока неизвестно.