Дрони ГУР атакували НПЗ в Уфі за 1400 км від кордону з Україною

Катерина Тищенко, Валентина РоманенкоСубота, 13 вересня 2025, 18:46
пожежа на НПЗ в Уфі, фото: Радій Хабіров у Telegram

У столиці російського Башкортостану Уфі безпілотники ГУР атакували нафтопереробний завод "Башнефть-Новойл", сталася пожежа.

Джерело: глава регіону Радій Хабіров у Telegram, соцмережі, джерела УП в Головному управлінні розвідки

Деталі: За словами глави республіки Башкортостан, безпілотники атакували підприємство "Башнефти". Один з БпЛА був збитий, "отримав пошкодження і впав на території заводу".

"Виробничий майданчик отримав незначні пошкодження, виникла пожежа, яку наразі ліквідовують", – написав він.

Після цього був збитий ще один БпЛА. За словами Хабірова, "масштаб наслідків його падіння поки уточнюється".

Разом з тим, у соцмережах повідомляють, що пожежа сталася на території нафтопереробного заводу "Башнефть-Новойл" (до 2012 року – Ново-Уфимський нафтопереробний завод). Завод розташований приблизно в 1400 км від кордону з Україною.

Оновлено: Джерела УП в Головному управлінні розвідки повідомляють, що НПЗ "Башнефть-Новойл" атакували дрони ГУР.

За даними джерел, після прильоту дронів-камікадзе на території обʼєкту пролунали потужні вибухи та розпочалася масштабна пожежа.

За попередніми даними, в результаті вибухів значних пошкоджень зазнала зокрема вакуумна колона первинної переробки нафти.

Місцеві мешканці у соцмережами повідомили про проліт дронів над містом, а за тим - вибухи та пожежу на території НПЗ. В республіці запровадили режим "загроза БпЛА", призупинив роботу аеропорт "Уфа", а в самому місті відключили мобільний інтернет.

Остаточні наслідки операції наразі уточнюються.

Росіянафтабезпілотники
