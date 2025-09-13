Дроны ГУР атаковали НПЗ в Уфе за 1400 км от границы с Украиной
В столице российского Башкортостана Уфе беспилотники ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Новойл", произошел пожар.
Источник: глава региона Радий Хабиров в Telegram, соцсети, источники УП в Главном управлении разведки
Детали: По словам главы республики Башкортостан, беспилотники атаковали предприятие "Башнефти". Один из БпЛА был сбит, "получил повреждения и упал на территории завода".
"Производственная площадка получила незначительные повреждения, возник пожар, который в настоящее время ликвидируют", – написал он.
После этого был сбит еще один БпЛА. По словам Хабирова, "масштаб последствий его падения пока уточняется".
Вместе с тем, в соцсетях сообщают, что пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода "Башнефть-Новойл" (до 2012 года – Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод). Завод расположен примерно в 1400 км от границы с Украиной.
Обновлено: Источники УП в Главном управлении разведки сообщают, что НПЗ "Башнафта-Новойл" атаковали дроны ГУР.
По данным источников, после прилета дронов-камикадзе на территории объекта прогремели мощные взрывы и начался масштабный пожар.
По предварительным данным, в результате взрывов значительные повреждения получила, в частности, вакуумная колонна первичной переработки нефти.
Местные жители в соцсетях сообщили о пролете дронов над городом, а затем - о взрывах и пожаре на территории НПЗ. В республике ввели режим "угроза БпЛА", приостановили работу аэропорта "Уфа", а в самом городе отключили мобильный интернет.
Окончательные последствия операции уточняются.