Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дроны ГУР атаковали НПЗ в Уфе за 1400 км от границы с Украиной

Катерина Тищенко, Валентина РоманенкоСуббота, 13 сентября 2025, 18:46
Дроны ГУР атаковали НПЗ в Уфе за 1400 км от границы с Украиной
пожар на НПЗ в Уфе, фото: Радий Хабиров в Telegram

В столице российского Башкортостана Уфе беспилотники ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Новойл", произошел пожар.

Источник: глава региона Радий Хабиров в Telegram, соцсети, источники УП в Главном управлении разведки

Детали: По словам главы республики Башкортостан, беспилотники атаковали предприятие "Башнефти". Один из БпЛА был сбит, "получил повреждения и упал на территории завода".

Реклама:

"Производственная площадка получила незначительные повреждения, возник пожар, который в настоящее время ликвидируют", – написал он.

После этого был сбит еще один БпЛА. По словам Хабирова, "масштаб последствий его падения пока уточняется".

РЕКЛАМА:

Вместе с тем, в соцсетях сообщают, что пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода "Башнефть-Новойл" (до 2012 года – Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод). Завод расположен примерно в 1400 км от границы с Украиной.

Обновлено: Источники УП в Главном управлении разведки сообщают, что НПЗ "Башнафта-Новойл" атаковали дроны ГУР.

По данным источников, после прилета дронов-камикадзе на территории объекта прогремели мощные взрывы и начался масштабный пожар.

По предварительным данным, в результате взрывов значительные повреждения получила, в частности, вакуумная колонна первичной переработки нефти.

Местные жители в соцсетях сообщили о пролете дронов над городом, а затем - о взрывах и пожаре на территории НПЗ. В республике ввели режим "угроза БпЛА", приостановили работу аэропорта "Уфа", а в самом городе отключили мобильный интернет.

Окончательные последствия операции уточняются.

Росcиянефтьбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: РФ планирует две тяжелые наступательные кампании, три предыдущие – провалились
Reuters: США одобрили первые поставки оружия Украине за счет союзников НАТО
В ОП состоялась встреча президента со "Слугами народа"
Детективу НАБУ, который вел дело Миндыча, сообщили о новом подозрении
Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку
Почти за год уволили 57 прокуроров со статусом инвалидности
Все новости...
Россияне почти час обстреливали Константиновку: погибли 3 человека, еще 7 – ранены
В Генштабе уверяют, что ситуация в Купянске и трубопровод – под контролем ВСУ
В ЕС возникла новая идея, как передать Украине миллиарды замороженных активов РФ – СМИ
Украинские военные освободили Филию в Днепропетровской области – ОСУВ "Днепр"
Последние новости
03:14
Россияне атаковали Черкасщину дронами, есть последствия для критической инфраструктуры – ОВА
02:46
Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом
01:52
МАГАТЭ зафиксировало обстрелы и "черный дым" возле ЗАЭС
01:41
UCI сомневается в возможности проведения в Испании международных велогонок
01:12
В Германии прошла серия обысков у подозреваемых в правом экстремизме
00:30
После разговора с Трампом фон дер Ляйен анонсировала 19-й пакет санкций ЕС против России
23:53
Monobank обновил "Дашборд" – теперь можно подробнее посмотреть, на что тратят деньги его клиенты
23:53
Формула-1 объявила расписание спринтерских гонок сезона-2026
23:47
Зеленский: РФ планирует две тяжелые наступательные кампании, три предыдущие – провалились
23:40
Украинское дерби во втором туре: расписание матчей ХИТа и Kyiv Futsal в Лиге чемпионов
Все новости...
Реклама:
Реклама: