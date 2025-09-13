Польща підняла авіацію й закрила аеропорт Любліна через дрони над Україною

Через загрозу БпЛА у прикордонних з Польщею регіонах України у польському повітряному просторі розпочато роботу військової авіації, також закрито аеропорт Любліна.

Джерело: Оперативне командування Збройних сил Польщі в Х, пише "Європейська правда"

Дослівно: "У зв'язку із загрозою ударів безпілотних літальних апаратів у прикордонних з Польщею регіонах України розпочато роботу військової авіації в нашому повітряному просторі.

Польські та союзницькі літаки діють у нашому просторі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності".

Деталі: У командуванні наголошують, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на безпеку повітряного простору та захист громадян, особливо на територіях, прилеглих до зони загрози.

Крім того, закрито аеропорт Любліна.

"У зв'язку з діяльністю військової авіації аеропорт Любліна та контрольована зона навколо аеропорту закриті для польотів", – повідомило Польське агентство аеронавігаційних послуг.

W związku z zagrożeniem ze strony rosyjskich dronów operujących nad Ukrainą w pobliżu granicy z Polską, w naszej przestrzeni rozpoczęło się prewencyjne operowanie lotnictwa - polskiego i sojuszniczego. Naziemne systemy obrony powietrznej osiągnęły stan najwyższej gotowości. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 13, 2025

Варто зазначити, що із західних областей повітряну тривогу на той час було оголошено у Волинській області.

Передісторія: