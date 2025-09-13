Польша подняла авиацию и закрыла аэропорт Люблина из-за дронов над Украиной

Из-за угрозы БпЛА в приграничных с Польшей регионах Украины в польском воздушном пространстве начата работа военной авиации, также закрыт аэропорт Люблина.

Источник: Оперативное командование Вооруженных сил Польши в Х, пишет "Европейская правда"

Дословно: "В связи с угрозой ударов беспилотных летательных аппаратов в приграничных с Польшей регионах Украины начата работа военной авиации в нашем воздушном пространстве.

Польские и союзные самолеты действуют в нашем пространстве, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высшей готовности".

Детали: В командовании отмечают, что эти действия носят превентивный характер и направлены на безопасность воздушного пространства и защиту граждан, особенно на территориях, прилегающих к зоне угрозы.

Кроме того, закрыт аэропорт Люблина.

"В связи с деятельностью военной авиации аэропорт Люблина и контролируемая зона вокруг аэропорта закрыты для полетов", – сообщило Польское агентство аэронавигационных услуг.

W związku z zagrożeniem ze strony rosyjskich dronów operujących nad Ukrainą w pobliżu granicy z Polską, w naszej przestrzeni rozpoczęło się prewencyjne operowanie lotnictwa - polskiego i sojuszniczego. Naziemne systemy obrony powietrznej osiągnęły stan najwyższej gotowości. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 13, 2025

Стоит отметить, что из западных областей воздушная тревога в то время была объявлена в Волынской области.

Предыстория: