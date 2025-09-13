Все разделы
Польша подняла авиацию и закрыла аэропорт Люблина из-за дронов над Украиной

Иванна Костина, Катерина ТищенкоСуббота, 13 сентября 2025, 18:26
аэропорт Люблина, фото из Wikipedia

Из-за угрозы БпЛА в приграничных с Польшей регионах Украины в польском воздушном пространстве начата работа военной авиации, также закрыт аэропорт Люблина.

Источник: Оперативное командование Вооруженных сил Польши в Х, пишет "Европейская правда"

Дословно: "В связи с угрозой ударов беспилотных летательных аппаратов в приграничных с Польшей регионах Украины начата работа военной авиации в нашем воздушном пространстве.

Польские и союзные самолеты действуют в нашем пространстве, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высшей готовности".

Детали: В командовании отмечают, что эти действия носят превентивный характер и направлены на безопасность воздушного пространства и защиту граждан, особенно на территориях, прилегающих к зоне угрозы.

Кроме того, закрыт аэропорт Люблина.

"В связи с деятельностью военной авиации аэропорт Люблина и контролируемая зона вокруг аэропорта закрыты для полетов", – сообщило Польское агентство аэронавигационных услуг.

Стоит отметить, что из западных областей воздушная тревога в то время была объявлена в Волынской области.

Предыстория:

  • В ночь на 10 сентября во время нападения России на Украину российские беспилотники по меньшей мере 19 раз нарушили воздушное пространство Польши.
  • По последним данным, фрагменты российских дронов были найдены в 17 населенных пунктах на территории пяти воеводств Польши, больше всего – 10 – в Люблинском воеводстве.
  • На этом фоне Североатлантический Альянс решил начать операцию под названием "Восточный часовой" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что российские дроны могли вторгнуться на территорию Польши "по ошибке".

Польшабеспилотникиавиа
