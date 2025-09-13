Усі розділи
Базовий документ про гарантії безпеки для України фактично готовий – Зеленський

Катерина ТищенкоСубота, 13 вересня 2025, 19:14
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що базовий документ щодо безпекових гарантій для України вже "фактично готовий".

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Вже фактично готовий базовий документ щодо безпекових гарантій для України, а отже, всієї нашої Європи. Деталі уважно відпрацьовуються, все буде погоджено з усіма партнерами".

Деталі: За словами Зеленського, "тепер треба дотиснути Росію до закінчення бойових дій – до формату зустрічі, який спрацює, до надійної тиші, щоб Росія припинила вбивства та удари".

Президент підкреслив, що це можливо, якщо Україна діятиме разом з Європою, США та іншими глобальними субʼєктами.

Що передувало: 6 вересня Зеленський повідомив, що гарантії безпеки для України, в яких погодилися брати участь 26 країн, включають захист на землі, в повітрі, на морі, у кіберпросторі, а також фінансування для армії.

4 вересня президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі "коаліції рішучих" заявив, що 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.

Читайте також: Коаліція нерішучих. Які гарантії безпеки готують для України держави Європи та США

