Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Базовый документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов – Зеленский

Катерина ТищенкоСуббота, 13 сентября 2025, 19:14
Базовый документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов – Зеленский
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что базовый документ о гарантиях безопасности для Украины уже "фактически готов".

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Уже фактически готов базовый документ о гарантиях безопасности для Украины, а значит, и всей нашей Европы. Детали внимательно прорабатываются, все будет согласовано со всеми партнерами".

Реклама:

Детали: По словам Зеленского, "теперь нужно дожать Россию до окончания боевых действий – до формата встречи, который сработает, до надежной тишины, чтобы Россия прекратила убийства и удары".

Президент подчеркнул, что это возможно, если Украина будет действовать вместе с Европой, США и другими глобальными субъектами.

Что предшествовало: 6 сентября Зеленский сообщил, что гарантии безопасности для Украины, в которых согласились участвовать 26 стран, включают защиту на земле, в воздухе, на море, в киберпространстве, а также финансирование для армии.

РЕКЛАМА:

4 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи "коалиции решительных" заявил, что 26 стран выразили готовность либо направить войска, либо предоставить определенные средства в поддержку сил гарантирования.

Читайте также: Коалиция нерешительных. Какие гарантии безопасности готовят для Украины государства Европы и США

Зеленскийгарантии безопасности
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: РФ планирует две тяжелые наступательные кампании, три предыдущие – провалились
Reuters: США одобрили первые поставки оружия Украине за счет союзников НАТО
В ОП состоялась встреча президента со "Слугами народа"
Детективу НАБУ, который вел дело Миндыча, сообщили о новом подозрении
Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку
Почти за год уволили 57 прокуроров со статусом инвалидности
Все новости...
Зеленский
Зеленский: Российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами
Зеленский предложил НАТО ответ на атаку дронов РФ по Польше
Зеленский сравнил Келлога с системой Patriot и предложил ему гражданство
Последние новости
03:14
Россияне атаковали Черкасщину дронами, есть последствия для критической инфраструктуры – ОВА
02:46
Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом
01:52
МАГАТЭ зафиксировало обстрелы и "черный дым" возле ЗАЭС
01:41
UCI сомневается в возможности проведения в Испании международных велогонок
01:12
В Германии прошла серия обысков у подозреваемых в правом экстремизме
00:30
После разговора с Трампом фон дер Ляйен анонсировала 19-й пакет санкций ЕС против России
23:53
Monobank обновил "Дашборд" – теперь можно подробнее посмотреть, на что тратят деньги его клиенты
23:53
Формула-1 объявила расписание спринтерских гонок сезона-2026
23:47
Зеленский: РФ планирует две тяжелые наступательные кампании, три предыдущие – провалились
23:40
Украинское дерби во втором туре: расписание матчей ХИТа и Kyiv Futsal в Лиге чемпионов
Все новости...
Реклама:
Реклама: