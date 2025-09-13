Базовый документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что базовый документ о гарантиях безопасности для Украины уже "фактически готов".

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Уже фактически готов базовый документ о гарантиях безопасности для Украины, а значит, и всей нашей Европы. Детали внимательно прорабатываются, все будет согласовано со всеми партнерами".

Детали: По словам Зеленского, "теперь нужно дожать Россию до окончания боевых действий – до формата встречи, который сработает, до надежной тишины, чтобы Россия прекратила убийства и удары".

Президент подчеркнул, что это возможно, если Украина будет действовать вместе с Европой, США и другими глобальными субъектами.

Что предшествовало: 6 сентября Зеленский сообщил, что гарантии безопасности для Украины, в которых согласились участвовать 26 стран, включают защиту на земле, в воздухе, на море, в киберпространстве, а также финансирование для армии.

4 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи "коалиции решительных" заявил, что 26 стран выразили готовность либо направить войска, либо предоставить определенные средства в поддержку сил гарантирования.

