Зеленський просить партнерів "перестати шукати виправдання" щодо санкцій проти РФ

Президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів перестати шукати виправдання для введення санкцій проти Росії, а також очікує "сильних кроків" від США.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Прошу всіх партнерів перестати шукати виправдання, чому не вводити ті чи інші санкції, – всіх: і Європу, і Сполучені Штати, і країни "Сімки", і країни "Двадцятки"".

Реклама:

Деталі: Зеленський підкреслив необхідність тиску на Росію в усіх юрисдикціях, зокрема щодо торгівлі енергоресурсами.

"Бачимо позицію Сполучених Штатів Америки, і цю позицію варто почути всім, хто досі обирає постачання з Росії, а не від інших партнерів. Кожен, хто прагне завершення цієї війни, має зробити те, що треба для зупинки російської машини війни. Розраховуємо і на сильні кроки Сполучених Штатів, разом з усіма, – сильну санкційно-тарифну політику. Те, що буде аргументом для багатьох у світі", – сказав президент.

Він також анонсував, що "дипстрайки" (далекобійні удари по території РФ – ред.) будуть посилюватись – "фінанси та завдання щодо цього вже є".