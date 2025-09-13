Зеленский просит партнеров "перестать искать оправдания" в отношении санкций против РФ

Президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров перестать искать оправдания для введения санкций против России, а также ожидает "сильных шагов" от США.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Прошу всех партнеров перестать искать оправдания, почему не вводить те или иные санкции, – всех: и Европу, и Соединенные Штаты, и страны "Семерки", и страны "Двадцатки"".

Детали: Зеленский подчеркнул необходимость давления на Россию во всех юрисдикциях, в частности в отношении торговли энергоресурсами.

"Мы видим позицию Соединенных Штатов Америки, и эту позицию стоит услышать всем, кто до сих пор выбирает поставки из России, а не от других партнеров. Каждый, кто стремится к завершению этой войны, должен сделать то, что нужно для остановки российской военной машины. Рассчитываем и на сильные шаги Соединенных Штатов, вместе со всеми, – сильную санкционно-тарифную политику. Это будет аргументом для многих в мире", – сказал президент.

Он также анонсировал, что "дипстрайки" (дальнобойные удары по территории РФ – ред.) будут усиливаться – "финансы и задачи для этого уже есть".