Російський дрон 50 хвилин літав у повітряному просторі Румунії – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що, за наявними даними, російський БпЛА заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував її у повітряному просторі близько 50 хвилин.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні Румунія піднімала бойову авіацію через російський дрон у її повітряному просторі. За даними на цей час, дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин.

Також сьогодні Польща задіяла військову відповідь на загрозу ударних безпілотників Росії".

Деталі: Президент також додав, що, за попередньою інформацією, у суботу Росія використала повітряний простір Білорусі для заходу БпЛА в повітряний простір України в напрямку Волині.

"Російські військові точно розуміють, куди направлені їхні дрони, скільки часу вони здатні провести в повітрі. Маршрути завжди прораховані. Це не може бути випадковістю, помилкою чи самодіяльністю якихось командирів нижчого рівня. Це очевидне розширення війни Росією, і саме так вони роблять. Спочатку маленькі кроки, а в підсумку великі втрати", – підкреслив Зеленський.

Він закликав діяти "превентивно, виходячи з принципу, що не буває малозначимих воєнних загроз від тих, хто звик знищувати незалежність та життя інших".

"Санкції проти Росії потрібні. Тарифи проти російської торгівлі потрібні. Спільний захист потрібен, і Україна запропонувала партнерам створити саме таку систему захисту. Не чекайте десятків "Шахедів" і балістику, щоб нарешті ухвалити рішення", – наголосив він.

Що передувало: У суботу вдень румунська влада випустила повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору, і закликаючи їх вжити захисних заходів.

Крім того, Польща задіювала військову авіацію та закривала аеропорт Любліна через загрозу БпЛА у прикордонних з нею регіонах України.