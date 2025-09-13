Российский дрон 50 минут летал в воздушном пространстве Румынии – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что, по имеющимся данным, российский БпЛА проник на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и находился в ее воздушном пространстве около 50 минут.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Сегодня Румыния поднимала боевую авиацию из-за российского дрона в ее воздушном пространстве. По данным на данный момент, дрон проник на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и действовал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут.

Реклама:

Также сегодня Польша задействовала военный ответ на угрозу ударных беспилотников России".

Детали: Президент также добавил, что, по предварительной информации, в субботу Россия использовала воздушное пространство Беларуси для входа БпЛА в воздушное пространство Украины в направлении Волыни.

"Российские военные точно понимают, куда направлены их дроны, сколько времени они способны провести в воздухе. Маршруты всегда просчитаны. Это не может быть случайностью, ошибкой или самодеятельностью каких-то командиров низшего уровня. Это очевидное расширение войны Россией, и именно так они и поступают. Сначала маленькие шаги, а в итоге большие потери", – подчеркнул Зеленский.

РЕКЛАМА:

Он призвал действовать "превентивно, исходя из принципа, что не бывает малозначимых военных угроз от тех, кто привык уничтожать независимость и жизнь других".

"Санкции против России нужны. Тарифы против российской торговли нужны. Совместная защита нужна, и Украина предложила партнерам создать именно такую систему защиты. Не ждите десятков "Шахедов" и баллистики, чтобы наконец принять решение", – подчеркнул он.

Что предшествовало: В субботу днем румынские власти выпустили сообщение RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов из воздушного пространства, и призывая их принять защитные меры.

Кроме того, Польша задействовала военную авиацию и закрывала аэропорт Люблина из-за угрозы БпЛА в приграничных с ней регионах Украины.