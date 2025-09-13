Келлог: 19 дронів у Польщі не можуть бути випадковістю, Путін посуває межі

Cпецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог не вважає випадковістю атаку російських дронів на територію Польщі, а також запевняє, що Україна не програє війну.

Джерело: Келлог на 21-ій Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Пряма мова: "Я розумію один випадковий заліт (дрона), або, може, два. Ви знаєте, я фанат американського бейсболу, три страйка – і ти вилітаєш. Але 19 – це, знаєте, вже занадто".

Деталі: На думку Келлога, російський правитель Володимир Путін "діє цілеспрямовано, він посилає сигнал, і хоче почути відповідь – чи може він ще далі посунути межу (своїх можливих дій)".

"Ви вже це кіно бачили в Європі. Пам’ятаєте, коли Чемберлен сказав, що приніс мир Європі, і що було далі", – додав генерал, натякаючи на згоду Європи на компроміси із Гітлером.

"Якщо ми не врахуємо уроки історії, то ми рухатимемося до третьої світової війни", – резюмує Келлог.

Він також переконаний, що Росія вже не отримає перемоги у війні проти України.

"Україна не програє цю війну. В українців є моральна перевага над Росією, це очевидно", – сказав Келлог.

Також він визнає, що "українці стали світовим лідером у виробництві дронів", суттєво випередивши Сполучені Штати.

Натомість, за його словами, попри те, що Росія має "сильну армію, проте вона є не настільки сильною, як переконують самі росіяни".

"Українці вже спромоглися значно скоротити військову потугу РФ, а тому про поразку України мова вже не йде", – резюмує він.

Келлог також заявив, що повна зупинка підтримки Росії Китаєм приведе до дуже швидкої зупинки російської агресії проти України.

"Росія зараз стала молодшим партнером Китаю. Наразі можна говорити, що Китай має як і економічну перевагу над Росією, так і за військовою потугою, та навіть історично. Скажу більше – якщо би Китай повністю перерізав свою допомогу Росії – ця війна вже завтра би завершилася", – стверджує Келлог.

Що передувало: 12 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що російські дрони могли вторгнутися на територію Польщі "помилково".