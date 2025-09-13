Все разделы
Келлог: 19 дронов в Польше не могут быть случайностью, Путин сдвигает пределы

Юрий Панченко, Катерина ТищенкоСуббота, 13 сентября 2025, 20:57
Кит Келлог, фото Getty Images

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог не считает случайностью атаку российских дронов на территорию Польши, а также уверяет, что Украина не проиграет войну.

Источник: Келлог на 21-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), сообщает корреспондент "Европейской правды"

Прямая речь: "Я понимаю один случайный залет (дрона), или, может, два. Вы знаете, я фанат американского бейсбола, три страйка – и ты вылетаешь. Но 19 – это, знаете, уже слишком".

Детали: По мнению Келлога, российский правитель Владимир Путин "действует целенаправленно, он посылает сигнал и хочет услышать ответ – может ли он еще дальше сдвинуть предел (своих возможных действий)".

"Вы уже видели это кино в Европе. Помните, когда Чемберлен сказал, что принес мир Европе, и что было дальше", – добавил генерал, намекая на согласие Европы на компромиссы с Гитлером.

"Если мы не учтем уроки истории, то мы будем двигаться к третьей мировой войне", – резюмирует Келлог.

Он также убежден, что Россия уже не одержит победу в войне против Украины.

"Украина не проиграет эту войну. У украинцев есть моральное преимущество над Россией, это очевидно", – сказал Келлог.

Также он признает, что "украинцы стали мировым лидером в производстве дронов", существенно опередив Соединенные Штаты.

В то же время, по его словам, несмотря на то, что Россия имеет "сильную армию, она не настолько сильна, как убеждают сами россияне".

"Украинцы уже сумели значительно сократить военную мощь РФ, поэтому о поражении Украины речь уже не идет", – резюмирует он.

Келлог также заявил, что полная остановка поддержки России со стороны Китая приведет к очень быстрой остановке российской агрессии против Украины.

"Россия сейчас стала младшим партнером Китая. Сейчас можно говорить, что Китай имеет как экономическое преимущество над Россией, так и по военной мощи, и даже исторически. Скажу больше – если бы Китай полностью перекрыл свою помощь России – эта война уже завтра бы закончилась", – утверждает Келлог.

Что предшествовало: 12 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что российские дроны могли вторгнуться на территорию Польши "по ошибке".

