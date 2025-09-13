Росіяни поранили 5 людей на Нікопольщині, серед них дитина

Внаслідок обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини у суботу поранень зазнали 5 людей.

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Протягом дня – майже чотири десятки атак на Нікопольщину. Райцентр, Марганецьку, Мирівську, Покровську громади. Агресор бив безпілотниками та артилерією.

Реклама:

Постраждали п'ятеро людей. Серед них – 13-річний хлопчик. Його госпіталізували, як і 37-річну жінку. Решта – на амбулаторному лікуванні".

Деталі: На Нікопольщині пошкоджені 2 підприємства, спорткомплекс та спортшкола, ліцей, 2 магазини, аптека, перукарня. Понівечені 5 багатоквартирних будинків. Горіла приватна оселя, зачепило лінії електропередач.