Росіяни поранили 5 людей на Нікопольщині, серед них дитина

Катерина ТищенкоСубота, 13 вересня 2025, 22:54
Росіяни поранили 5 людей на Нікопольщині, серед них дитина
наслідки обстрілів Нікопольщини, фото ОВА

Внаслідок обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини у суботу поранень зазнали 5 людей.

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Протягом дня – майже чотири десятки атак на Нікопольщину. Райцентр, Марганецьку, Мирівську, Покровську громади. Агресор бив безпілотниками та артилерією.

Постраждали п'ятеро людей. Серед них – 13-річний хлопчик. Його госпіталізували, як і 37-річну жінку. Решта – на амбулаторному лікуванні".

Деталі: На Нікопольщині пошкоджені 2 підприємства, спорткомплекс та спортшкола, ліцей, 2 магазини, аптека, перукарня. Понівечені 5 багатоквартирних будинків. Горіла приватна оселя, зачепило лінії електропередач.

