Россияне ранили 5 человек в Никопольском районе, среди них ребенок

Катерина ТищенкоСуббота, 13 сентября 2025, 22:54
Россияне ранили 5 человек в Никопольском районе, среди них ребенок
последствия обстрелов Никопольщины, фото ОВА

В результате обстрелов Никопольского района Днепропетровской области в субботу ранения получили 5 человек.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "В течение дня – почти четыре десятка атак на Никопольский район. Райцентр, Марганецкую, Мировскую, Покровскую общины. Агрессор бил беспилотниками и артиллерией.

Пострадали пять человек. Среди них – 13-летний мальчик. Его госпитализировали, как и 37-летнюю женщину. Остальные – на амбулаторном лечении".

Детали: В Никопольском районе повреждены 2 предприятия, спорткомплекс и спортшкола, лицей, 2 магазина, аптека, парикмахерская. Разрушены 5 многоквартирных домов. Горел частный дом, задеты линии электропередач.

Днепропетровская областьвойна
