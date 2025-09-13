Россияне ранили 5 человек в Никопольском районе, среди них ребенок

В результате обстрелов Никопольского района Днепропетровской области в субботу ранения получили 5 человек.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "В течение дня – почти четыре десятка атак на Никопольский район. Райцентр, Марганецкую, Мировскую, Покровскую общины. Агрессор бил беспилотниками и артиллерией.

Пострадали пять человек. Среди них – 13-летний мальчик. Его госпитализировали, как и 37-летнюю женщину. Остальные – на амбулаторном лечении".

Детали: В Никопольском районе повреждены 2 предприятия, спорткомплекс и спортшкола, лицей, 2 магазина, аптека, парикмахерская. Разрушены 5 многоквартирных домов. Горел частный дом, задеты линии электропередач.