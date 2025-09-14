Косіняк-Камиш: Польща підтримає санкційні кроки Трампа проти Росії

Віцепрем'єр-міністр, глава міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив готовність Варшави підтримати пропозицію президента США Дональда Трампа щодо нових санкцій проти Росії.

Деталі: Відповідаючи на останній пост президента США на платформі TruthSocial, Косіняк-Камиш наголосив, що Польща рішуче підтримує кроки США щодо запровадження нових санкцій проти Росії.

У своєму дописі Трамп зазначив, що готовий запровадити серйозні санкції за умови, що всі країни НАТО вживуть аналогічних заходів та призупинять закупівлі російської нафти.

Косіняк-Камиш заявив, що Польща виступає проти закупівлі енергоресурсів у Росії:

Пряма мова Косіняка-Камиша: "Ми щодо цього налаштовані рішуче. Ми однозначні щодо закупок від Російської Федерації, говоримо категоричне "ні" цим закупівлям. Тому ми виконали таке енергетичне зусилля, щоби бути незалежними енергетично від сходу, але також будувати цю незалежність якнайбільше з опорою на польські можливості".

