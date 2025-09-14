Усі розділи
Косіняк-Камиш: Польща підтримає санкційні кроки Трампа проти Росії

Іван Д'яконовНеділя, 14 вересня 2025, 03:02
Косіняк-Камиш: Польща підтримає санкційні кроки Трампа проти Росії
Владислав Косіняк-Камиш. Фото: Getty Images

Віцепрем'єр-міністр, глава міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив готовність Варшави підтримати пропозицію президента США Дональда Трампа щодо нових санкцій проти Росії.

Джерело: українська служба Polskie Radio

Деталі: Відповідаючи на останній пост президента США на платформі TruthSocial, Косіняк-Камиш наголосив, що Польща рішуче підтримує кроки США щодо запровадження нових санкцій проти Росії.

У своєму дописі Трамп зазначив, що готовий запровадити серйозні санкції за умови, що всі країни НАТО вживуть аналогічних заходів та призупинять закупівлі російської нафти.

Косіняк-Камиш заявив, що Польща виступає проти закупівлі енергоресурсів у Росії:

Пряма мова Косіняка-Камиша: "Ми щодо цього налаштовані рішуче. Ми однозначні щодо закупок від Російської Федерації, говоримо категоричне "ні" цим закупівлям. Тому ми виконали таке енергетичне зусилля, щоби бути незалежними енергетично від сходу, але також будувати цю незалежність якнайбільше з опорою на польські можливості".

Передісторія:

  • Американський президент Дональд Трамп напередодні вкотре заявив про те, що його терпіння щодо очільника Кремля Владіміра Путіна "вичерпується".
  • Раніше в США заявили, що європейські країни мають припинити купувати російську нафту та газ, якщо вони хочуть, щоб Вашингтон посилив санкції проти Москви. 
  • Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив 7 вересня, що США готові посилити тиск на Росію, якщо те саме зробить і Європа.

санкціїПольщаРосіяСША
