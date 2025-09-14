Косиняк-Камыш: Польша поддержит санкционные шаги Трампа против России
Вице-премьер-министр, глава министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил готовность Варшавы поддержать предложение президента США Дональда Трампа о новых санкциях против России.
Источник: украинская служба Polskie Radio
Детали: Отвечая на последний пост президента США на платформе TruthSocial, Косиняк-Камыш отметил, что Польша решительно поддерживает шаги США по введению новых санкций против России.
В своей заметке Трамп отметил, что готов ввести серьезные санкции при условии, что все страны НАТО примут аналогичные меры и приостановят закупки российской нефти.
Косиняк-Камыш заявил, что Польша выступает против закупки энергоресурсов у России:
Прямая речь Косиняка-Камыша: "Мы в этом отношении настроены решительно. Мы однозначны относительно закупок от Российской Федерации, говорим категорическое "нет" этим закупкам. Поэтому мы выполнили такое энергетическое усилие, чтобы быть независимыми энергетически от востока, но также строить эту независимость больше с опорой на польские возможности".
Предыстория:
- Американский президент Дональд Трамп накануне в очередной раз заявил о том, что его терпение в отношении главы Кремля Владимира Путина "исчерпывается".
- Ранее в США заявили, что европейские страны должны прекратить покупать российскую нефть и газ, если они хотят, чтобы Вашингтон усилил санкции против Москвы.
- Министр финансов США Скотт Бессент заявил 7 сентября, что США готовы усилить давление на Россию, если то же самое сделает и Европа.