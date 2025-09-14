Косиняк-Камыш: Польша поддержит санкционные шаги Трампа против России

Вице-премьер-министр, глава министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил готовность Варшавы поддержать предложение президента США Дональда Трампа о новых санкциях против России.

Источник: украинская служба Polskie Radio

Детали: Отвечая на последний пост президента США на платформе TruthSocial, Косиняк-Камыш отметил, что Польша решительно поддерживает шаги США по введению новых санкций против России.

В своей заметке Трамп отметил, что готов ввести серьезные санкции при условии, что все страны НАТО примут аналогичные меры и приостановят закупки российской нефти.

Косиняк-Камыш заявил, что Польша выступает против закупки энергоресурсов у России:

Прямая речь Косиняка-Камыша: "Мы в этом отношении настроены решительно. Мы однозначны относительно закупок от Российской Федерации, говорим категорическое "нет" этим закупкам. Поэтому мы выполнили такое энергетическое усилие, чтобы быть независимыми энергетически от востока, но также строить эту независимость больше с опорой на польские возможности".

Предыстория: