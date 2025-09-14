Київська ОВА прокоментувала пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі
У Фастівському районі Київщини сталася надзвичайна подія, внаслідок якої пошкоджено залізничну інфраструктуру. Трьом жінкам надано медичну допомогу. Влада організовує альтернативні способи доставки пасажирів в обʼїзд місця інциденту.
Джерело: начальник Київської ОВА Микола Калашник
Деталі: За словами Калашника, ОВА разом із "Укрзалізницею" та відповідними службами вже працюють над ліквідацією наслідків.
Пасажирам поїзда №73 Харків – Перемишль організували трансфер: частину людей перевезли автобусом до Києва, інші продовжили подорож потягом зміненим маршрутом.
"Трьом жінкам надана медична допомога – гостра реакція на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги супроводжує пасажирів у потязі до столиці", – повідомив Калашник.
Пряма мова: "На час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсуватимуть в обʼїзд ушкодженої ділянки через Миронівку або Коростень. Це означає відхилення від графіка, втім залізничники прискорюють поїзди та працюють над усіма необхідними стиковками в ручному режимі".
Деталі: Щоб уникнути ранкових труднощів із рухом, "Укрзалізниця" запровадила тактовий рух приміських поїздів до та з Боярки протягом усієї неділі.
"Роботи з відновлення тривають і мають бути завершені у найближчий час", – резюмував Калашник.
Передісторія:
- Раніше "Укрзалізниця" повідомила про затримки та зміну маршрутів низки пасажирських поїздів через пошкодження інфраструктури поблизу Києва. Згідно з повідомленням компанії, низка поїздів, які слідують через станцію Боярка, курсуватиме зміненими маршрутом.