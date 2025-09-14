Київська ОВА прокоментувала пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі

У Фастівському районі Київщини сталася надзвичайна подія, внаслідок якої пошкоджено залізничну інфраструктуру. Трьом жінкам надано медичну допомогу. Влада організовує альтернативні способи доставки пасажирів в обʼїзд місця інциденту.

Джерело: начальник Київської ОВА Микола Калашник

Деталі: За словами Калашника, ОВА разом із "Укрзалізницею" та відповідними службами вже працюють над ліквідацією наслідків.

Пасажирам поїзда №73 Харків – Перемишль організували трансфер: частину людей перевезли автобусом до Києва, інші продовжили подорож потягом зміненим маршрутом.

"Трьом жінкам надана медична допомога – гостра реакція на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги супроводжує пасажирів у потязі до столиці", – повідомив Калашник.

Пряма мова: "На час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсуватимуть в обʼїзд ушкодженої ділянки через Миронівку або Коростень. Це означає відхилення від графіка, втім залізничники прискорюють поїзди та працюють над усіма необхідними стиковками в ручному режимі".

Деталі: Щоб уникнути ранкових труднощів із рухом, "Укрзалізниця" запровадила тактовий рух приміських поїздів до та з Боярки протягом усієї неділі.

"Роботи з відновлення тривають і мають бути завершені у найближчий час", – резюмував Калашник.

