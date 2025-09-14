Все разделы
Киевская ОВА прокомментировала повреждение железнодорожной инфраструктуры в Фастовском районе

Иван ДьяконовВоскресенье, 14 сентября 2025, 05:38
иллюстративное фото Pixabay

В Фастовском районе Киевской области произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого повреждена железнодорожная инфраструктура. Трем женщинам оказана медицинская помощь. Власти организовывают альтернативные способы доставки пассажиров в объезд места инцидента.

Источник: начальник Киевской ОВА Николай Калашник

Детали: По словам Калашника, ОВА вместе с "УЗ" и соответствующими службами уже работают над ликвидацией последствий.

Пассажирам поезда №73 Харьков – Перемышль организовали трансфер: часть людей перевезли автобусом в Киев, другие продолжили путешествие поездом измененным маршрутом.

"Трем женщинам оказана медицинская помощь – острая реакция на стресс. Бригада экстренной медицинской помощи сопровождает пассажиров в поезде в столицу", – сообщил Калашник.

Прямая речь: "На время восстановительных работ поезда дальнего следования будут курсировать в объезд поврежденного участка через Мироновку или Коростень. Это означает отклонение от графика, впрочем железнодорожники ускоряют поезда и работают над всеми необходимыми стыковками в ручном режиме".

Детали: Чтобы избежать утренних трудностей с движением, "Укрзалізниця" ввела тактовое движение пригородных поездов в и из Боярки в течение всего воскресенья.

"Работы по восстановлению продолжаются и должны быть завершены в ближайшее время", – резюмировал Калашник.

Предыстория:

  • Ранее "Укрзализныця" сообщила о задержках и изменении маршрутов ряда пассажирских поездов из-за повреждения инфраструктуры под Киевом. Согласно сообщению компании, ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать измененным маршрутом.

железная дорогаКиевская областьчрезвычайное происшествие
