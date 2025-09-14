Сили оборони України відмінусували ще 880 російських окупантів – Генштаб
Неділя, 14 вересня 2025, 06:48
За минулу добу Сили оборони України вбили та поранили 880 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні склали 1 094 610 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 14.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 094 610 (+880) осіб;
- танків – 11 184 (+3) од;
- артилерійських систем – 32 749 (+42) од;
- РСЗВ – 1 487 (+1) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 59 086 (+261) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 61 614 (+102) од;
Дані уточнюються.