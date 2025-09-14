Усі розділи
Сили оборони України відмінусували ще 880 російських окупантів – Генштаб

Іван Д'яконовНеділя, 14 вересня 2025, 06:48
Сили оборони України відмінусували ще 880 російських окупантів – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони України вбили та поранили 880 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні склали 1 094 610 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 14.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 094 610 (+880) осіб;
  • танків – 11 184 (+3) од;
  • артилерійських систем – 32 749 (+42) од;
  • РСЗВ – 1 487 (+1) од; 
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 59 086 (+261) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 61 614 (+102) од;

Дані уточнюються.

