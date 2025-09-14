Все разделы
Силы обороны Украины уничтожили еще 880 российских оккупантов – Генштаб

Иван ДьяконовВоскресенье, 14 сентября 2025, 06:48
Силы обороны Украины уничтожили еще 880 российских оккупантов – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины убили и ранили 880 российских оккупантов, общие потери врага в войне составили 1 094 610 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 14.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 094 610 (+880) человек,
  • танков – 11 184 (+3) ед;
  • артиллерийских систем – 32 749 (+42) ед;
  • РСЗО – 1 487 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 59 086 (+261) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 61 614 (+102) ед;

Данные уточняются.

потери в войнероссийско-украинская войнаГенштаб
