ВМС України уразили комунікаційний вузол чорноморського флоту РФ в окупованому Криму

У ніч на 11 вересня Військово-Морські сили ЗСУ завдали удару по комунікаційному вузлу Чорноморського флоту Росії в Севастополі.

Джерело: пресслужба ВМС ЗСУ, Telegram-канал "Крымский ветер"

Дослівно: "В ніч на 11 вересня Військово-Морські Сили уразили комунікаційний вузол ЧФ РФ на території 184 науково-дослідницької експериментальної бази Севастополь, у тимчасово окупованому АР Крим.

Зазначений комунікаційний вузол забезпечував управління підрозділами ЧФ РФ".

Фото: "Крымский ветер"

Деталі: Об'єкт знаходиться в Козачій бухті, повідомляє моніторингова група "Кримського вітру".