ВМС України уразили комунікаційний вузол чорноморського флоту РФ в окупованому Криму
Неділя, 14 вересня 2025, 07:07
У ніч на 11 вересня Військово-Морські сили ЗСУ завдали удару по комунікаційному вузлу Чорноморського флоту Росії в Севастополі.
Джерело: пресслужба ВМС ЗСУ, Telegram-канал "Крымский ветер"
Дослівно: "В ніч на 11 вересня Військово-Морські Сили уразили комунікаційний вузол ЧФ РФ на території 184 науково-дослідницької експериментальної бази Севастополь, у тимчасово окупованому АР Крим.
Реклама:
Зазначений комунікаційний вузол забезпечував управління підрозділами ЧФ РФ".
Деталі: Об'єкт знаходиться в Козачій бухті, повідомляє моніторингова група "Кримського вітру".