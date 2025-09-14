Усі розділи
ВМС України уразили комунікаційний вузол чорноморського флоту РФ в окупованому Криму

Іван Д'яконовНеділя, 14 вересня 2025, 07:07
ВМС України уразили комунікаційний вузол чорноморського флоту РФ в окупованому Криму
Фото: ВМС ЗСУ

У ніч на 11 вересня Військово-Морські сили ЗСУ завдали удару по комунікаційному вузлу Чорноморського флоту Росії в Севастополі. 

Джерело: пресслужба ВМС ЗСУ, Telegram-канал "Крымский ветер"

Дослівно: "В ніч на 11 вересня Військово-Морські Сили уразили комунікаційний вузол ЧФ РФ на території 184 науково-дослідницької експериментальної бази Севастополь, у тимчасово окупованому АР Крим. 

Зазначений комунікаційний вузол забезпечував управління підрозділами ЧФ РФ".

Фото: 
Фото: "Крымский ветер"

Деталі: Об'єкт знаходиться в Козачій бухті, повідомляє моніторингова група "Кримського вітру".

Кримросійсько-українська війна
