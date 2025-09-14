Все разделы
ВМС Украины нанесли удар по коммуникационному узлу Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму

Иван ДьяконовВоскресенье, 14 сентября 2025, 07:07
ВМС Украины нанесли удар по коммуникационному узлу Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму
Фото: ВМС ВСУ

В ночь на 11 сентября Военно-Морские силы ВСУ нанесли удар по коммуникационному узлу Черноморского флота России в Севастополе.

Источник: пресс-служба ВМС ВСУ, Telegram-канал "Крымский ветер"

Дословно: "В ночь на 11 сентября Военно-Морские Силы нанесли удар по коммуникационному узлу ЧФ РФ на территории 184 научно-исследовательской экспериментальной базы Севастополь, во временно оккупированной АР Крым.

Указанный коммуникационный узел обеспечивал управление подразделениями ЧФ РФ".

Фото:
Фото: "Крымский ветер"

Детали: Объект находится в Казачьей бухте, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра".

Крымроссийско-украинская война
