ВМС Украины нанесли удар по коммуникационному узлу Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму
Воскресенье, 14 сентября 2025, 07:07
В ночь на 11 сентября Военно-Морские силы ВСУ нанесли удар по коммуникационному узлу Черноморского флота России в Севастополе.
Источник: пресс-служба ВМС ВСУ, Telegram-канал "Крымский ветер"
Дословно: "В ночь на 11 сентября Военно-Морские Силы нанесли удар по коммуникационному узлу ЧФ РФ на территории 184 научно-исследовательской экспериментальной базы Севастополь, во временно оккупированной АР Крым.
Указанный коммуникационный узел обеспечивал управление подразделениями ЧФ РФ".
Детали: Объект находится в Казачьей бухте, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра".